Слегка похолодает: погода в Хабаровске на 26 декабря не готовит страшных сюрпризов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Прогноз погоды в Хабаровске на 26 декабря не подготовил каких-то особых сюрпризов. Температура опустится, но не критично – всего на 2-3 градуса и составит от - 8 до -10 градусов днем. Ночью в краевой столице будет максимум -16 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду.

- В южных районах - без существенных осадков, температура ночью от -13 градусов до -18 градусов, температура днем от -6 до -11 градусов, ветер западный 5-10 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

Центральные районы региона снег не ожидает, за исключением Ванинского и Совгаванского. Днем здесь от – 2 до – 17 градусов мороза, а ночью – до -25. А вот в северных районах край чуть ветренее, чем в остальных частях. Хотя по температуре тут теплее – днем до -15. Градусов.

В настоящее время в Хабаровском крае продолжается ликвидация последствий снежного циклона.

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