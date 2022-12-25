Впечаталась в отбойник: на трассе «Колыма» девушка не справилась с управлением машиной Фото: скриншот с видео

На федеральной автодороге «Колыма» днем 25 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 33-летняя девушка. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Магаданской области, машина «Ниссан Рнесса» влетела в отбойник. Водитель доставлена в больницу.

- 33-летняя женщина-водитель автомобиля «Ниссан Рнесса», не справилась с управлением, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершила наезд на металлическое дорожное ограждение. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, - рассказали в ведомстве.

В госавтоинспекции добавили, что от трагических последствий девушку спасли ремни безопасности. Сейчас по факту аварии проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия. Отметим, утром того же дня в областной столице произошло еще одно ДТП. Девушка-водитель была в состоянии алкогольного опьянения, она вылетела на обочину, автомобиль перевернулся и врезался в дерево. Пострадавшая жива, но госпитализирована.

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