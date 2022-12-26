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НовостиОбщество25 декабря 2022 22:24

Завершились дополнительные выборы в Законодательную думу Хабаровского края

26 декабря станут известны предварительные результаты голосования
Александра ЯВИЩЕНКО
Завершились дополнительные выборы в Законодательную думу Хабаровского края

Завершились дополнительные выборы в Законодательную думу Хабаровского края

Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

В Хабаровском крае 25 декабря прошло голосование на дополнительных выборах депутата Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва по Краснореченскому одномандатному избирательному округу №14. Местные жители могли проголосовать за кандидатов до 20:00 воскресенья.

Так как выборы проходили в отдаленном районе, для жителей организовали проезд к избирательному участку. Комитет по управлению районом выпустил на маршрут автобус «Выборы-2022». В 15:00 явка составила 5,67%, а в 18:00 - 7,64%. После закрытия избирательного участка комиссия приступила к подсчету голосов. Предварительные результаты будут озвучены в понедельник, 26 декабря.

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