Завершились дополнительные выборы в Законодательную думу Хабаровского края Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

В Хабаровском крае 25 декабря прошло голосование на дополнительных выборах депутата Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва по Краснореченскому одномандатному избирательному округу №14. Местные жители могли проголосовать за кандидатов до 20:00 воскресенья.

Так как выборы проходили в отдаленном районе, для жителей организовали проезд к избирательному участку. Комитет по управлению районом выпустил на маршрут автобус «Выборы-2022». В 15:00 явка составила 5,67%, а в 18:00 - 7,64%. После закрытия избирательного участка комиссия приступила к подсчету голосов. Предварительные результаты будут озвучены в понедельник, 26 декабря.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.