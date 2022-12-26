Парк «Маяк» в Магадане победил на конкурсе проектов создания комфортной городской среды
Фото: Правительство Магаданской области
Завершился XVII Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Жюри выбрало победителей, разработки которых будут реализованы в 2023-2024 годах. Одним из победителей стал проект парка «Маяк» в Магадане.
- В заявку, поданную на конкурс, вошел участок парка от спортивной до видовой площадки «Пирс». На строительство и обустройство этого участка будут выделены федеральные средства, - сказал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.
По словам главы региона, создание непрерывной набережной в бухте Нагаева решает несколько задач области. Первая - создание территории для отдыха жителей. Вторая - повышение инвестиционной привлекательности города и региона, создание дополнительных рабочих мест.
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