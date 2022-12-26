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НовостиОбщество25 декабря 2022 23:10

Мэрия Хабаровска сократила время ответа на обращения жителей

Получить обратную связь от сотрудников администрации можно в среднем за 2,5 часа
Александра ЯВИЩЕНКО
Мэрия Хабаровска сократила время ответа на обращения жителей

Мэрия Хабаровска сократила время ответа на обращения жителей

Фото: Администрация Хабаровска

В мэрии Хабаровска оптимизируют процессы обратной связи с жителями города. При поступлении обращения сотрудники администрации обрабатывают запрос и при необходимости перенаправляют его в компетентное ведомство. При этом скорость ответа на обращение за последний год существенно выросла. Раньше обратную связь можно было ожидать 1-3 дня. Теперь же ответ предоставляется за несколько часов.

- Среднее время предоставления ответа значительно сократилось и сейчас составляет 2,5 часа, - сообщили в мэрии Хабаровска.

Напомним, жители краевой столицы могут задать вопрос или отправить жалобу в администрацию, написав в Telegram чат-бот @khv27_official_bot.

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