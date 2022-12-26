Корвет «Резкий», построенный на Амурском судостроительном заводе, вышел на испытания Фото: ПАО «АСЗ»

25 декабря со сдаточной базы Амурского судостроительного завода на первый этап государственных испытаний вышел четвертый серийный корвет «Резкий», построенный для Тихоокеанского флота.

- Запланировано проведение испытаний авиакомплекса корабля. Будут выполняться посадки вертолета Ка-27 на взлетно-посадочную площадку. Также проверят весь авиационный боезапас, - рассказали в ПАО «Амурский судостроительный завод».

Также на судне проекта 20380 запланированы испытания акустических комплексов, задача которых - обнаружение подводных и надводных целей.

Напомним, в октябре 2022 года в море вышли три корвета: «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Из пункта базирования они отправились в Японское море для выполнения учебно-боевых задач.

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