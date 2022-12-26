Авиарейсы из Хабаровска на север переносятся из-за непогоды Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за плохой погоды и ограниченной видимости рейсы 409 и 410 по маршруту Хабаровск - Николаевск - Херпучи за 24 декабря перенесены на 27 декабря. Время вылета запланировано на 10:10.

26 декабря задерживается время вылета рейсов 403 из Хабаровска в Николаевск - Аян и 401 Николаевск - Охотск. По маршруту до Аяна самолет поднимется в воздух в 9:50, а в Охотск - в 10:10. Задержка связана с очисткой аэропорта в Николаевске от снега.

Задерживается рейс 469 из Хабаровска в Богородское из-за сильного бокового ветра в пункте прибытия. Время вылета объявят в 10:10.

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