Устроил смертельное ДТП и сбежал: пьяный водитель без прав сбил мужчину в Хабаровске

Водитель, насмерть сбивший мужчину, выслушает приговор в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Смертельная авария произошла на Карла Маркса. Водитель «Тойота Сцептер» сбил мужчину на глазах у сотрудников ГИБДД и скрылся с места преступления. Задержать виновника удалось благодаря жителям города.

В полночь с 20 на 21 августа 39-летний хабаровчанин сел за руль подшофе. К тому же у мужчины не было прав, но его это не остановило. Он ехал по Карла Маркса в сторону Московской. В то же время на дороге стояли «Тойота Корона Премио» и «Тойота Витц», которые ранее попали в ДТП. На месте аварии сотрудники ГИБДД уже оформляли документы. Водитель «Тойоты Короны» стоял на проезжей части, когда «Тойота Сцептер» пронеслась мимо и сбила мужчину.

- Пострадавшего экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось. Он умер от полученных травм, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Виновник аварии скрылся и спрятал машину в частном секторе. Позже он заявил в полицию об угоне авто. Тем временем сотрудники госавтоинспекции объявили в розыск красную «Тойоту Сцептер» с госномером М372ОХ 27. Благодаря помощи хабаровчан машину обвиняемого удалось найти, а ее владельца обвинили в двух преступлениях. Водителя будут судить за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, и заведомо ложный донос об угоне машины.

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