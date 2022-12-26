Ледовая переправа открылась в районе имени Полины Осипенко 24 декабря в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Первая переправа через реку Амгунь в районе имени Полины Осипенко открылась 24 декабря. Зимник находится около устья ручья Талакан. По нему разрешен проезд автомобилей общим весом до 60 тонн.

- Переправа отвечает требованиям безопасности на водных объектах, которые обеспечил собственник и обслуживающая организация, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас в Хабаровском крае открыто три ледовых переправы, по одной в Аяно-Майяском, Верхнебуреинском и районе имени Полины Осипенко. В этом сезоне на территории региона всего планируется обустроить 40 зимников.

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