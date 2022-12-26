Продукты, нижнее белье и алкоголь: мужчину с неоплаченным товаром поймали на выходе из ТЦ

Мужчина пытался вынести нижнее белье и алкоголь из торгового центра в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Верхнебуреинского района попытался вынести товар из торгового центра, не заплатив. Мужчина прихватил продукты, алкоголь и нижнее белье. Но пройти мимо кассы у него не вышло. Охранник задержал его на выходе. У 47-летнего мужчины нашли неоплаченный товар на 13 тысяч рублей.

- Раньше задержанный уже привлекался к ответственности. Когда его задержали, он находился на условно-досрочном освобождении, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На мужчину завели уголовное дело и передали в суд для рассмотрения. Его приговорили к двум годам и 10 месяцам лишения свободы.

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