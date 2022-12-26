Конкурс на лучшее оформление общественного транспорта закончился в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В этом году участниками конкурса по лучшему оформлению общественного транспорта стали 16 экипажей. За победу соревновались работники, обслуживающие городские автобусные маршруты и электротранспорт. Они украшали салоны елками, обвешивали поручни мишурой и подсветкой, клеили поздравительные плакаты. Комиссия оценивала транспорт по девяти критериям, в том числе по внешнему виду транспорта, его санитарному состоянию, праздничной экипировке, внешнему и внутреннему новогоднему оформлению.

- Каждый год команды находят способы удивить конкурсную комиссию. У всех цель одна - подарить горожанам хорошее праздничное настроение, - сказал Владимир Ощановский, начальник управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.

Победителей наградят в четырех номинациях: лучшее новогоднее оформление автобусов большой и малой вместимости, троллейбусов и трамваев. Победители получат денежные призы.

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