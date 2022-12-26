Главный лесничий осужден за взятки в Вяземском районе Хабаровского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный лесничий КГКУ «Аванское лесничество» осужден в Хабаровске за взяточничество в большом размере. Установлено, что с 30 на 31 декабря 2018 года он получил 45 тысяч рублей от представителя юрлица. За эти деньги работник лесничества должен был помочь с подбором выгодных лесосек и дельнейшим заключением договоров на рубку растущих в этом районе деревьев.

- Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Также мужчину лишили права занимать какие-либо должности, связанные с лесопользованием.

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