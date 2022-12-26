Проблема наводнений решена в поселке Эльбан Хабаровского края Фото: минприроды Хабаровского края

Жители поселка Эльбан надолго запомнили паводок, который случился в 2019 году. Тогда были разрушены дороги, улицы и сельхозугодья, нанесен вред соцобъектам. Из-за завалов деревьев русло реки Эльбан изменило направление. Чтобы обезопасить местных жителей, было решено провести расчистку и углубить дно русел реки Эльбан и ее притока Савой-Хайчон.

- Решение вопросов расчистки и дноуглубления рек может длиться годами, ведь речь идет об очень больших затратах и многочисленных согласованиях. Ситуация улучшилась, когда работы стали проводить в рамках переданных региону федеральных полномочий. Выделенная сумма на расчистку составила около 30 миллионов рублей. Подрядчику предстоит восстановить старое русло реки протяженностью около 1,3 километра, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

Вопросом занимается ООО «Магистраль». Работа разбита на два этапа. Первая часть была выполнена в этом году, ко второй приступят в 2023-м. По планам, закончить работы нужно до конца следующего года, но, по словам рабочих, они постараются сделать все, чтобы успеть до конца апреля.

В ближайшие два года также планируется увеличить пропускную способность отдельных участков русел на восьми реках края. Кроме рек Эльбан и Савой-Хайчон работы начнутся на Красной речке, Кие, Силинке (в черте Комсомольска), Черной, Гнилой Пади, Полежаевке и Правой Березовой (в Хабаровске).

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