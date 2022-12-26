Всероссийский туристический форум состоится в Хабаровске в 2023 году Фото: Михаил Коробицын

В сентябре этого года в Хабаровске прошел Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток». Его цель - привлечь в регион инвесторов и туристические агентства.

- Мы будем поддерживать и наших туроператоров, и игроков рынка гостеприимства, которые создают инфраструктуру. Также мы запустили программу «Отдыхаем в крае» для жителей. Будем разрабатывать новые маршруты и меры поддержки, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

На ВЭФ-2022 было заключено соглашение с корпорацией Туризм.РФ. Оно позволит привлечь в регион финансирование. Ожидаемый объем инвестиций - около 17 миллиардов рублей. Также в регионе разрабатывается национальный маршрут, который будет включать экскурсии, трансферы, питание и размещение.

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