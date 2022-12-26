Слет педагогов-наставников состоялся в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае состоялся краевой слет педагогов-наставников. В нем приняли участие больше 100 координаторов и кураторов образовательных организаций региона. Они обменялись опытом, поучаствовали в мастер-классах и практикумах.
- В регионе активно развиваются наставничество, методическая служба и тьюторское сопровождение учителей. В учебных учреждениях сформированы практики, признанные на федеральном уровне. Сегодня уже больше 500 педагогов стали наставниками для студентов, будущих учителей, - сказала Юлия Зотова, и. о. министра образования и науки Хабаровского края.
Во время слета также наградили победителей и призеров конкурса успешного наставничества, который проходил в регионе.
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