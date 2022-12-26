Школьники Хабаровского края сделали новогодние открытки для участников СВО Фото: Региональный исполком партии «Единая Россия»

Школьникам помогли подготовить поздравительные открытки к Новому году для участников военной спецоперации. В своих посланиях дети благодарили бойцов за храбрость, желали им скорейшего возвращения домой.

- Мы благодарим наших солдат за то, что они защищают нас, за наше мирное небо над головой. Я верю, что мы будем такими же отважными и мужественными, - сказала Ева Матвеева, ученица юнармейского класса хабаровской школы №80.

Также открытки подготовили ученики инженерной школы из Комсомольска и кадетского класса из поселка Солнечный. Всего дети сделали больше 100 посланий.

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