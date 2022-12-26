Морозно и без осадков будет в Хабаровске 27 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Хабаровске 27 декабря будет ясной и практически безветренной. Температура ночью от -17 до -19, днем от -9 до -11. Синоптики не прогнозируют осадки. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

На юге и в центральной части региона возможен небольшой снег. Скорость ветра на всей территории Хабаровского края будет достигать 10-14 метров в секунду. Температура на юге составит от -17 до -22 ночью и от -7 до -12 градусов днем. В центральных районах столбик термометра покажет от -7 до -26 ночью и от -2 до -18 днем. В северных районах ожидается от -15 до -26 ночью и от -11 до -17 градусов днем.

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