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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 4:50

Продавец часов задержал грабителя в Хабаровске

Преступник пытался убежать с украденным аксессуаром
Александра ЯВИЩЕНКО
Продавец часов задержал грабителя в Хабаровске

Продавец часов задержал грабителя в Хабаровске

Фото: Иван МАКЕЕВ

39-летний хабаровчанин отправился в ТЦ «На Пушкина», чтобы выбрать себе новогодний подарок. Он зашел в магазин «Золотое время», где попросил консультанта показать часы за девять тысяч рублей. Надев их на руку, мужчина попытался расплатиться картой, но на счету оказалось недостаточно средств. Тогда он подался в бега, но далеко убежать у него не получилось. Мужчину задержал продавец-консультант.

В торговый центр вызвали полицейских. Горе-грабителя задержали и завели на него уголовное дело. После расследования материалы передали в суд.

Центральный районный суд Хабаровска приговорил обвиняемого к 10 месяцам исправительных работ условно, с удержанием в доход государства 10% от заработка, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Также мужчине назначили год испытательного срока.

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