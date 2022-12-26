Сергей Кравчук побывал на открытии первенства города по греко-римской борьбе
Фото: Администрация Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук побывал на открытии первенства города по греко-римской борьбе, которое прошло на минувших выходных. В них приняли участие больше 150 ребят из спортивных объединений со всего края. Они состязались в двух возрастных категориях.
- Это ежегодные отчетные соревнования. Мы проводим их перед Новым годом, оцениваем работу тренеров, подводим итоги, смотрим на развитие спортсменов, - сказал Кирилл Бабичук, главный судья первенства.
Соревнования продлились всего день. Победителей и призеров в конце наградили дипломами и сладостями, а глава города пожелал спортсменам попасть на Олимпийские игры.
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