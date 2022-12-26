Парк «Семейный» отремонтировали в поселке Чегдомын Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Парк «Семейный» в рабочем поселке Чегдомын с 2020 года участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». В этом году здесь обновили пешеходную зону «Парковое кольцо». Также были установлены лавочки, урны и другие объекты. Цена работ составила 6,8 миллиона рублей.

- В Хабаровском крае особое внимание уделяется благоустройству общественных территорий. С 15 апреля по 30 мая проходило голосование по проектам на следующий год. По его результатам был составлен список из 81 территории для благоустройства в 2023 году. Среди них снова оказался парк «Семейный», - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Напомнит, что преобразование парка началось еще в 2020 году с создания двух аллей: «Ветеран» и «75 лет Победы» длиной 188 метров.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.