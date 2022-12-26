Хабаровчанин украл пять километров кабеля на миллион рублей
Фото: Дмитрий БРУШКО
В течение 10 месяцев 25-летний безработный хабаровчанин вырезал кабель интернет-связи в многоэтажных домах. Он пробирался на крыши, где обрезал провода, сматывал, а после сдавал пункт приема вторсырья. С января по октябрь он успел украсть около пяти километров кабеля на сумму больше миллиона рублей.
- Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Центрального района. Раньше он привлекался к ответственности за кражи, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Следователи установили причастность задержанного к 92 преступлениям. Уголовное дело по статье «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения» направлено в суд для рассмотрения.
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