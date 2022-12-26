Предприниматели Хабаровска могут арендовать муниципальную собственность Фото: Администрация Хабаровска

Самозанятые, представители малого и среднего бизнеса могут арендовать недвижимость, которая находится в собственности у города. Предпринимателям доступны объекты по адресам:

- Калинина, 65 (помещение на цокольном этаже площадью 19,1 квадрата) - 5 405 рублей;

- Серышева, 88 (помещение на цокольном этаже площадью 243,8 квадрата) - 79 722 рубля;

- Адмиральская, 25 (помещение на цокольном этаже площадью 60,5 квадрата) - 19 541 рубль;

- Королева, 12 А (помещение в подвале жилого дома).

По вопросам можно обращаться в сектор приватизации и аренды имущества департамента муниципальной собственности Хабаровска с 09:00 до 18:00 по номерам 8 (4212) 41-96-72 и 8 (4212) 41-97-88.

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