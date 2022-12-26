Онкология сейчас - очень опасный и часто встречающийся недуг

Как известно, онкология сейчас - очень опасный и часто встречающийся недуг. Чтобы эффективно противостоять онкологическим заболеваниям, важно выполнять и профилактические меры, и не забывать про своевременную диагностику.

Какие же обязательные медицинские обследования касаются именно женщин?

Это регулярный гинекологический осмотр и маммография.

Маммографию необходимо выполнять один раз в три года женщинам от 39 до 48 лет, один раз в два года - женщинам от 50 до 70 лет.

В рамках проекта «Мы здоровый край» совместно с Центром общественного здоровья Хабаровского края были разработаны онлайн-тесты, чтобы каждая женщина могла определить свою зону риска по здоровью и своевременно принять меры.

Вот по этой ссылке вы сможете пройти тест и понять, подвержены ли вы заболеваниям, связанным с молочными железами.

Что же делать, если онлайн-тест показал превышение средних показателей и высокий риск развития заболевания?

Лучше всего обратиться к специалисту по месту жительства для сдачи анализов и дальнейшей консультации.

Проект «Мы - здоровый край» реализуется при поддержке министерства здравоохранения Хабаровского края.