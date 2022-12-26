Хабаровские бойцы встретились с Рамзаном Кадыровым и Юрием Трутневым Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Добровольческий отряд Российского Союза боевых искусств (РБСИ) «Союз» проходит военную подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе Чеченской Республики. Она закончится 5 января 2023 года. После этого бойцы отправятся в зону СВО. С бойцами-добровольцами встретились сопредседатели РСБИ: первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев и глава Чечни Рамзан Кадыров.

- Мы довольны, что можем помогать через центр нашим военным. Отсюда уходят настоящие мужчины. Сейчас очередь в этот центр. Каждый день приезжает по 40-50 человек. У нас столько патриотов, что я горд за нашу страну. Мы победим. Мы одна большая семья. Когда приходит беда, мы объединяемся, становимся под единый флаг, и врагу не победить, - сказал Рамзан Кадыров.

Кроме бойцов из Хабаровского края в отряд вошли военнослужащие из Москвы, Московской, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Карачаево-Черкесской и Республики Адыгея, Татарстана, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Якутии и Приморья.

- Нужно победить как можно быстрее, заплатив минимальную цену. Мы обратились к президенту с предложением создать центры подготовки. В Гудермесе такая работа уже проведена. Будем создавать такие центры и на других территориях, - сказал Юрий Трутнев.

Занятия для бойцов проводят опытные инструкторы университета спецназа с большим опытом участия в боевых действиях. Обучение боевой стрельбе, топографии, инженерии сейчас проходят 96 человек. На днях к ним должны присоединиться еще четыре добровольца.

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