Конкурс «Амурский хрусталь» заканчивается в Хабаровске 26 декабря
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске в 20-й раз проходит конкурс «Амурский хрусталь». 26 декабря - последний день, когда участники могут закончить работу над скульптурами. Основной темой этого года стали герои русских сказок.
- Всех участников я знаю уже много лет. Они настоящие мастера своего дела. Уверен, что они поставят отличную точку в работе по украшению Хабаровска, - сказал Сергей Логинов, представитель Союза художников России.
В этом году в конкурсе участвуют девять команд, в каждой из которых по два человека. Сегодня судьи будут оценивать их работы. Лучшие команды получат денежные призы и авторские медали.
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