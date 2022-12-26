Хабаровск получил 21 диплом на Международном конкурсе городских практик Фото: Администрация Хабаровска

По итогам 15-го Международного конкурса городских практик «Город, где хочется жить» Хабаровск получил рекордное количество дипломов. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, подано было 46 заявок по 37 номинациям, город получил 21 диплом. Всего в конкурсе участвовали больше 30 муниципалитетов страны.

- По результатам конкурса в 2022 году наш город стал обладателем наибольшего количества дипломов, а именно - 21-го. Это на пять дипломов больше, чем год назад. Краевой центр обогнал такие крупные города, как Пермь, Казань и Новосибирск, - сказал Олег Ожегов, начальник управления экономического развития.

Больше всего дипломов у управлений образования и культуры, комитетов по управлению районами, департамента архитектуры и землепользования и других. Вручат дипломы ведомствам в преддверии дня рождения города - в мае следующего года.

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