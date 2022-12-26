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НовостиОбщество26 декабря 2022 7:28

Хабаровск получил 21 диплом на Международном конкурсе городских практик

Подано от города было 46 заявок по 37 номинациям
Оксана ШЕМЕТОВА
Хабаровск получил 21 диплом на Международном конкурсе городских практик

Хабаровск получил 21 диплом на Международном конкурсе городских практик

Фото: Администрация Хабаровска

По итогам 15-го Международного конкурса городских практик «Город, где хочется жить» Хабаровск получил рекордное количество дипломов. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, подано было 46 заявок по 37 номинациям, город получил 21 диплом. Всего в конкурсе участвовали больше 30 муниципалитетов страны.

- По результатам конкурса в 2022 году наш город стал обладателем наибольшего количества дипломов, а именно - 21-го. Это на пять дипломов больше, чем год назад. Краевой центр обогнал такие крупные города, как Пермь, Казань и Новосибирск, - сказал Олег Ожегов, начальник управления экономического развития.

Больше всего дипломов у управлений образования и культуры, комитетов по управлению районами, департамента архитектуры и землепользования и других. Вручат дипломы ведомствам в преддверии дня рождения города - в мае следующего года.

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