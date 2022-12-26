Шел пьяный по рельсам: мужчина скончался, попав под поезд в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае и Амурской области за последние два дня произошли сразу два происшествия на железной дороге. Как сообщает Восточное МСУТ СК России, под поездами погибли мужчина и женщина. По фактам происшествий ведомство проводит доследственные проверки, выясняются обстоятельства произошедшего.

- Предварительно установлено, что 25 декабря 2022 года на 8540 километре пикета №8 в районе жд. пл. Стройка в Хабаровском крае грузовым поездом был смертельно травмирован мужчина 1983 года рождения, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел вдоль железнодорожных путей и был задет проходящим грузовым составом, - рассказали в ведомстве.

Второй инцидент произошел 26 декабря в Амурской области. Здесь под поезд попала женщина, она переходила пути на 7861 километре пикета №5 переезда «село Бочкаревка». Поезд следовал по маршруту Владивосток - Москва.

Женщина переходила пути в неположенном месте. Машинист пытался остановить поезд, однако столкновения избежать не получилось. Оба пострадавших скончались на месте.

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