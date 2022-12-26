Михаил Дегтярев поздравил хабаровских врачей с первой за 14 лет пересадкой почки

В 2022 году в крае проведено две операции по пересадке почки Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

На расширенном заседании правительства губернатор озвучил первые итоги реализации стратегии развития Хабаровского края до 2026 года. Достигнутые результаты коррелируют с поставленными президентом России национальными целями, что демонстрирует грамотный методологический подход регионального правительства, тесно увязывающего одни флагманские проекты с другими.

Большая работа ведется регионом в развитии отрасли здравоохранения. Запущенная модернизация первичного звена здравоохранения расширяет возможности краевых учреждений по оказанию медицинских услуг. Глава региона подчеркнул, что настоящий прорыв в этом году был совершен в Краевой клинической больнице имени Сергеева.

- 8 декабря 2022 года в ККБ №1 имени профессора Сергеева - флагмане нашей медицины - после перерыва в долгие 14 лет проведена успешная операция по трансплантации почки. А на следующий день была проведена еще одна. Сейчас оба пациента чувствуют себя хорошо, идут на поправку. Поздравляю наших врачей с этим историческим событием, - рассказал Михаил Дегтярев.

Губернатор назвал здравоохранение одной из важнейших отраслей, потому отметил важность дальнейшего строительства новых медицинских учреждений и оснащения их современным оборудованием.