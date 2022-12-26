На Колыме назначили нового главного прокурора области Фото: прокуратура Магаданской области

В Магаданской области представили нового главного прокурора. Им стал Дмитрий Разуваев, старший советник юстиции. Официальное представление прошло 26 декабря Дмитрием Демешиным, заместителем Генерального прокурора РФ. Нового прокурора представили руководителям органов власти, правоохранительным ведомствам и коллективу прокуратуры.

- Дмитрий Разуваев проходит службу в органах прокуратуры более 22 лет по окончании Воронежского государственного университета. Прошел путь от старшего следователя до заместителя прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации отметил, что Дмитрий Разуваев - высококвалифицированный, инициативный, принципиальный и требовательный руководитель, - рассказали в прокуратуре области.

Как отметил Демешин, под руководством Разуваева в области будут профессионально решаться поставленные задачи, особенно по защите прав жителей. Новый прокурор особое внимание обратит на соблюдение законов в коммунальном секторе и в реализации госпрограмм.

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