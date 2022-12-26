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НовостиОбщество26 декабря 2022 8:39

379 проектов ТОС Хабаровского края получат гранты в 2023 году

Объем краевых средств на реализацию проектов вырастет до 250 миллионов рублей
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Губернатор увеличил объем финансирования проектов на 50 миллионов по сравнению с прошлым годом

Губернатор увеличил объем финансирования проектов на 50 миллионов по сравнению с прошлым годом

Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Михаил Дегтярев подвел итоги социально-экономического роста за 2022 год в рамках реализации единой стратегии развития Хабаровского края. В основе любого экономического роста находятся люди и их интересы. Именно поэтому в докладе губернатора отдельный блок был посвящен мерам по созданию условий комфортного проживания, культурного развития и самореализации жителей Хабаровского края.

Большим подспорьем в повышении комфорта стало сотрудничество с ТОСами, которое с каждым годом становится все масштабнее.

- На днях подвели итоги конкурса проектов на 2023 год. Отбор успешно прошли 379 из них. Как и было мной заявлено в стратегии развития региона, объем краевых средств на реализацию проектов увеличим до 250 миллионов рублей, - подтвердил Михаил Дегтярев.

По итогам прошлого года выделенные 200 миллионов рублей были направлены на строительство спортивных площадок, ремонт пешеходных дорожек и установку малых архитектурных форм. К 2026 году планируется довести объем грантовой помощи до 500 миллионов рублей.