В Хабаровске в результате ДТП пострадал девятилетний ребенок

В Хабаровске в результате ДТП пострадал 9-летний ребенок Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске на улице Юности днем 26 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал девятилетний ребенок. Как сообщает городская госавтоинспекция, в Nissan Pulsar въехал КАМАЗ.

- По предварительным данным, сегодня в городе Хабаровске водитель, управляя транспортным средством «КАМАЗ», по улице Юности в районе дома №40 при перестроении не уступил дорогу транспортному средству Nissan Pulsar, движущемуся попутно без изменения направления движения, и допустил с ним столкновение, - разъяснили в ГИБДД.

Как отметили в ведомстве, согласно правилам дорожного движения, при перестроении водитель должен уступить дорогу машинам, едущим попутно справа. В данном случае этого не произошло.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.