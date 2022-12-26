В Хабаровске в результате ДТП пострадал девятилетний ребенок

В Хабаровске в результате ДТП пострадал 9-летний ребенок
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске на улице Юности днем 26 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал девятилетний ребенок. Как сообщает городская госавтоинспекция, в Nissan Pulsar въехал КАМАЗ.
- По предварительным данным, сегодня в городе Хабаровске водитель, управляя транспортным средством «КАМАЗ», по улице Юности в районе дома №40 при перестроении не уступил дорогу транспортному средству Nissan Pulsar, движущемуся попутно без изменения направления движения, и допустил с ним столкновение, - разъяснили в ГИБДД.
Как отметили в ведомстве, согласно правилам дорожного движения, при перестроении водитель должен уступить дорогу машинам, едущим попутно справа. В данном случае этого не произошло.
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