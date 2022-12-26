Футбол в валенках: в Хабаровске на площади Ленина прошел необычный турнир Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске на площади Лепнина в выходные прошел необычный турнир - команды сыграли в футбол в валенках. Мероприятие носит название «Мы едины». К соревнованиям допускали участников от 14 лет. В турнире участвовали пять коллективов - «Аврора», «Костолом», «Либерал», «Ягуар» и «Ушуисты».

В игре правила почти такие же, как в мини-футболе. Команды в составе четырех человек забивали голы соперникам. Играли по 10 минут.

- Это очень здорово и очень эмоционально. Я сам играл в футбол и был вратарем. Очень хорошая идея провести именно такой турнир, нам всегда важно помнить о единстве и важности командной игры, - сказал Андрей Базилевский, сенатор РФ от края.

В турнире победила команда «Аврора». Победители и участники получили дипломы и подарки. Лучшим игроком стал Андрей Киденко.

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