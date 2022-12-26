Хабаровск оказался единственным городом в крае, занимающимся реновацией территорий Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск оказался единственным городом в Хабаровском крае, который занимается реновацией территорий. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этом году здесь проведено четыре аукциона для комплексного развития территорий.

- В департаменте архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска на прошлой неделе подвели итоги открытых торгов для комплексного развития территории площадью 3,9 гектара в границах улиц Лазо - Большой - Невской в Железнодорожном районе, - рассказали в мэрии.

Сейчас тут стоит один многоквартирный аварийный дом на Авиационной, 40 А и индивидуальные дома. Заявки поступали в течение одного месяца. На заявку откликнулся застройщик «Сириус». Он заплатит в бюджет 14 миллионов рублей, чтобы получить право на заключение договора. В следующем году она подготовит и представит проект планировки территории.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.