Хабаровский край борется за статус Восточной столицы России Фото: Антон Шевченко

Итоги уходящего года и планы по социально-экономическому развитию Хабаровского края обсудили на расширенном заседании регионального правительства. Несмотря на санкции, продолжается развитие края по всем направлениям. Положительные результаты наблюдаются во всех ключевых отраслях экономики: авиа- и судостроении, жилищном строительстве, энергетике, транспорте, логистике, деревообработке и добыче полезных ископаемых.

- Очевидно, что мы стали еще ближе к той миссии, которую сформулировали вместе, - «Хабаровский край - восточная столица России», - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

За 2022 год регион приступил к реализации 26 инвестиционных проектов. Их общая стоимость составила 133 миллиарда рублей. С января по сентябрь в край было привлечено 166 миллиардов, что на 4,5% больше, чем за тот же период 2021 года. Уровень госдолга к собственным доходам в этом году составил 48% при 54% в 2021-м. Валовый региональный продукт превышает триллион рублей. В планах на 2023 год - увеличить этот показатель на 2,4%, нарастить доходы региона.

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