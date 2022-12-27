Более 78 тонн морепродуктов экспортировано за декабрь из Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

В декабре 2022 года на экспорт из Хабаровского края отправлено более 78 тонн морепродуктов через морские пункты пропуска «Советская Гавань» и «Ванино». Вся продукция была изготовлена рыбоперерабатывающими морскими судами ООО «Восточно-промысловая компания».

- В Японию на судне ТДС «Восток» из Советской Гавани отправлена партия варено-мороженых частей краба объемом 37,6 тонны. В Республику Корея на судне ТДС «Князь Владимир» из Ванино экспортирована партия живого краба весом 38 тонн, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

За 2022 год из пункта пропуска «Советская Гавань» на экспорт отправлено 168 тонн морепродукции, а из «Ванино» - 418 тонн.

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