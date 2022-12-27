Всероссийские соревнования по зимнему плаванию пройдут в Хабаровском крае с 20 по 22 января Фото: Олег ЗОЛОТО

С 20 по 22 января в Хабаровском крае пройдут Всероссийские соревнования по зимнему плаванию в рамках второго этапа Кубка России и Открытого 11-го Кубка на призы главы района имени Лазо. За победу будут бороться больше 150 спортсменов. Пловцы будут участвовать в заплывах на дистанции 25, 50, 100 и 200 метров в стилях баттерфляй, вольный стиль и брасс. Также состоится командная комбинированная эстафета.

Соревнования пройдут в поселке Переяславка на озере Драга. Заявки на участие будут приниматься с 7 по 18 января по почте iceberg.canary@gmail.com. По всем вопросам можно обращаться по телефонам 8 (909) 822-84-52; 8 (914) 542-13-06.

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