Погиб под колесами погрузчика: докер наехал на тальман-кладовщика в порту Николаевска

Водитель погрузчика насмерть задавил тальман-кладовщика в порту Николаевска
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Докер-механизатор выполнял работы на складе «Николаевского морского торгового порта». В этот же момент в помещении работал тальман-кладовщик. Не заметив коллегу, водитель техники, загруженной контейнерами с селитрой, резко двинулся вперед и сбил рабочего. Под весом погрузчика мужчина погиб на месте.
- На мужчину завели уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Вину в преступлении он признал, - рассказали в Восточном межрегиональном СУТ СК России.
Следователи собрали достаточно доказательств вины подозреваемого. Материалы дела были переданы в суд для рассмотрения по существу.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru