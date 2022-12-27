Погиб под колесами погрузчика: докер наехал на тальман-кладовщика в порту Николаевска

Водитель погрузчика насмерть задавил тальман-кладовщика в порту Николаевска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Докер-механизатор выполнял работы на складе «Николаевского морского торгового порта». В этот же момент в помещении работал тальман-кладовщик. Не заметив коллегу, водитель техники, загруженной контейнерами с селитрой, резко двинулся вперед и сбил рабочего. Под весом погрузчика мужчина погиб на месте.

- На мужчину завели уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Вину в преступлении он признал, - рассказали в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Следователи собрали достаточно доказательств вины подозреваемого. Материалы дела были переданы в суд для рассмотрения по существу.

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