Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин провел личный прием в Магаданской области Фото: прокуратура Магаданской области

Кроме магаданцев, на прием пришли жители Тенькинского, Ольского и Хасынского округов. Одна из посетительниц рассказала, что у нее возникла проблема с подтверждением статуса инвалидности ребенка во время отпуска работников Бюро медико-социальной экспертизы. Дмитрий Демешин поручил разобраться в причинах ситуации и принять меры, не допускающие нарушения прав детей с ограниченными возможностями здоровья.

С вопросом повышения тарифов на проезд в общественном транспорте обратилась жительница Магадана. Она предложила ввести регулирование цен на перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Дмитрий Демешин поручил прокурору Дмитрию Разуваеву взять вопрос на контроль.

Также заместитель генпрокурора РФ выслушал и другие жалобы. Среди них - отсутствие в Магаданской области оператора по обращению с отходами первого и второго классов опасности, проблемы с получением медпомощи участниками СВО и расселением ветхого жилья. Дмитрий Демешин поручил принять меры реагирования и восстановить права граждан. Генпрокуратура РФ по ДФО взяла все вопросы под контроль.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.