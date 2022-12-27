1,4 тонны сгущенки из неизвестного сырья изъяли в Хабаровском крае
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Краевое управление Россельхознадзора выявило факт реализации крупной партии сгущенки, изготовленной из неизвестного сырья. По документам, алтайская компания «Гермес» произвела больше 21 тонны сгущенной молочной сыворотки, использовав в качестве сырья всего 21 литр молока. В результате продукт из сырья неустановленного происхождения и без подтверждения безопасности был продан в ООО «Назаровский молочно-кондитерский комбинат».
- Впоследствии предприятие использовало сыворотку для производства консервов молокосодержащих сгущенных и консервов «Молоко сгущенное с сахаром цельное» ГОСТ 31688-2012 Всего завод изготовил 52 тонны продукции из фальсифицированной сыворотки, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.
Часть сгущенки поступила в продажу в магазины Хабаровского края. 20 декабря больше 1,4 тонны небезопасных консервов было снято с продажи. Сейчас решается вопрос о возврате некачественной продукции производителю или ее утилизации.
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