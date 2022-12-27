За 10 месяцев больше 14 тысяч звонков поступило на горячую линию «122» в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Координационном центре Правительства РФ подытожили работу государства по организации обратной связи с жителями страны. Работникам службы «122» было направлено 735 ответов на распространенные вопросы, которые потом дублировались на портал «Объясняем.рф». Новые сервисы были добавлены и на портал «Госуслуги»: россияне могли направить жалобы, связанные с нарушениями в рамках частичной мобилизации, получить информацию о мерах поддержки для мобилизованных, записаться в добровольцы.

- С 2020 года в единую службу «122», организованную по поручению президента России Владимира Путина, поступило более 107 миллионов звонков, из них 59 миллионов только в этом году. Пик пришелся на февраль, когда в стране фиксировался высокий уровень заболеваемости «омикроном». С начала частичной мобилизации по поручению председателя Правительства Михаила Мишустина в кратчайшие сроки было организовано информирование граждан по волнующим их вопросам через кол-центры «122» и ресурсы «Объясняем.рф». Сегодня все субъекты строго соответствуют нормативам работы службы. Горячая линия «122» за этот период обработала порядка двух миллионов звонков, - сказал Дмитрий Чернышенко, зампред Правительства РФ.

За 10 месяцев этого года операторы службы «122» в Хабаровском крае приняли больше 14 тысяч звонков. Около полутора тысяч обращений поступало ежедневно в течение двух недель после объявления частичной мобилизации. В дальнейшем их число сократилось до 150 в день. Больше всего вопросов было связано с выплатами мобилизованным, мерами соцподдержки их семьям.

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