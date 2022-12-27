Воспитанники детского дома №4 Хабаровска стали призерами фестиваля по мини-футболу Фото: Правительство Хабаровского края

19 команд страны в двух возрастных группах сражались за победу на Всероссийском фестивале по мини-фyтбoлy. Соревнование проходило среди воспитанников детдомов. Хабаровский край представляли ученики детского дома №4. Они заняли второе место в категории участников 2009-2010 годов рождения, сыграв пять матчей на турнире. В финале хабаровчане уступили команде из Бурятии со счетом 4:1.

- Самые сложные игры были в четверть- и полуфинале. Особенно хочу отметить нашего вратаря, который не раз спасал ворота. Команда показала лучший результат за последние годы. Благодарны правительству края за возможность выехать на соревнования, - сказал Артем Павлов, руководитель делегации.

Два игрока хабаровской команды получили индивидуальные призы. Санжар Сангинов был признан «Лучшим капитаном», а Остап Милин получил титул «Лучший бомбардир». Все спортсмены получили новую форму и футбольные мячи.

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