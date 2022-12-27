Бездомных собак отлавливают в Краснофлотском районе Хабаровска
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С начала года жители Краснофлотского района подали 600 заявок на отлов бездомных собак. Все обращения после регистрации были направлены в ветеринарный центр «Бонифаций» (ИП Лемихова Е. С.).
- Около 300 бродячих животных было отловлено. Ветеринары их проверили, стерилизовали и чипировали. Отловленных животных в течение 15 дней держат в специальном пункте. За ними наблюдают специалисты, проводят необходимые процедуры и выпускают на прежние места обитания, - рассказали в администрации Хабаровска.
Чтобы оставить заявку на отлов животного, жители могут обратиться в отдел ЖКХ комитета по управлению Краснофлотского района по номерам 79-07-25 или 79-07-29.
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