Три села в Хабаровском крае получили доступ к скоростному интернету Фото: Анастасия Осипова

Доступ к быстрому интернету получили жители сел Дормидонтовка и Верхнетамбовское в рамках проекта «Цифровое равенство». В них установили базовые станции стандарта 2G/4G. А в поселке Кенай обновили оборудование, которое здесь было установлено раньше.

- К 2030 году доступ в Сеть появится во всех селах и поселках, где живет больше 100 человек. Для этого разработан проект «Цифровое равенство». Регион реализует его с опережением, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Пилотный проект альтернативного доступа к спутниковому интернету реализовали в Чумикане. Жители могут подключиться к сети через Wi-Fi в общественных местах.

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