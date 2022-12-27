Пожарную часть открыли в селе Матвеевка Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В селе Матвеевка под Хабаровском открылась пожарная часть, построенная по поручению губернатора края Михаила Дегтярева. Раньше местные жители регулярно жаловались на отсутствие службы. При пожарах им нужно было ждать, пока спасатели приедут из краевой столицы. Теперь же в селе появилось свое подразделение, укомплектованное техникой и оборудованием. Нести службу здесь будут 34 пожарных.

- Открытие части совпало с Днем спасателя, что очень символично. В ваш профессиональный праздник выражаю благодарность за то, что вы с честью выполняете служебный долг, - сказал Роман Мирошин, зампред правительства Хабаровского края по инфраструктуре.

Новая пожарная часть также будет обслуживать расположенные рядом населенные пункты - села Чистополье, Мирное, Смирновка, Галкино, Тополево, Скворцово, Заозерное и Восточное.

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