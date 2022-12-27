Хабаровчане меняют живые ели на искусственные Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Дальнего Востока все чаще выбирают искусственные ели вместо настоящих. За пять лет объем заготовок живых елей, пихт и сосен снизился на 42%.

- В 2017 году предприниматели ДФО заготовили 21,5 тысячи живых деревьев. В 2022-м план - 13 тысяч. Больше всего елок поставляется из Сахалинской области, чуть меньше из Республик Бурятия и Саха (Якутия), - сказал Игорь Гречин, директор филиала Рослесинфорга «Дальлеспроект».

Падение спроса объясняется трендом на искусственные елки. Хабаровчане считают их более практичными и долговечными. Многие отмечают экономическую выгоду от покупки искусственной ели.

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