Депутаты гордумы приняли бюджет Хабаровска на 2023 год Фото: Администрация Хабаровска

Депутаты городской думы приняли бюджет Хабаровска на 2023 год. По планам, общий объем доходов составит 18 миллиардов 359 миллионов рублей.

- Ожидается, что поступления от налогов составят почти девять миллиардов, что примерно на уровне 2022 года. Неналоговые доходы составят 1,1 миллиарда. Межбюджетные трансферты - 8,3 миллиарда. Первостепенные расходы запланированы в полном объеме. Это зарплаты, налоги, коммунальные платежи, расходы на софинансирование и другое, - сказал Сергей Голик, директор финансового департамента администрации Хабаровска.

Бюджет города в 2023 году останется социально ориентированным. Расходы составят около 19,3 миллиарда. Продолжится строительство начатых объектов, планируется софинансирование проектов, работа над которыми начнется в следующем году. На это будет выделено 1,7 миллиарда. Часть расходов возьмет на себя край.

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