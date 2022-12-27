Небольшой снег прогнозируют Хабаровску 28 декабря Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики прогнозируют пасмурную погоду Хабаровску 28 декабря. Облака временами будут сменяться ясным небом. В среду ожидается небольшой снег, ветер до 2-10 метров в секунду. Ночью температура опустится от -14 до -16, а днем столбик термометра покажет от -10 до -12.

Погода в Хабаровском крае 28 декабря также не будет снежной. Небольшие осадки ожидаются в южных и центральных районах. Ветер будет достигать 2-14 метров в секунду.

Температура ночью на юге составит от -12 до -17 градусов, а днем от -9 до -14. В центральной части края по прогнозу ночью будет от -14 до -26, днем от -4 до -19. В северных районах ночью ожидается 15-28 градусов мороза, а днем от -11 до -19.

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