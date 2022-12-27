Продукция местных производителей появляется в магазинах Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске активно повышается спрос на продукцию местного производства. В супермаркетах появляются отдельные витрины, где представлены товары от производителей края. Первой такая витрина появилась месяц назад в магазине SPAR на Ким Ю Чена. Еще одну точку открыли в «Реми Сити» на Краснореченской. Места с продукцией от местных производителей промаркированы знаками «Выбирай свое». Сейчас на полках представлен ограниченный ассортимент товаров. В основном, это сладости, мед, напитки, макаронные изделия, майонез.

- Проект «Выбирай свое» позволит укрепить связи между предприятиями пищевой промышленности и торговли. Его цель - продвижение продукции на потребительский рынок. Сейчас в городе около 150 местных производителей, которые выпускают более полутора тысяч товаров. В год на рынок выпускается до 100 новинок, - сказал Вячеслав Козлов, представитель администрации Хабаровска.

Пока в проекте участвуют 11 производителей края. В 2023 году список торговых точек, где будет представлена местная продукция, планируется расширить.

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