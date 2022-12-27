Развел десятки человек на миллионы: хабаровчанин больше года собирал деньги с доверчивых жертв

23 жителя Хабаровска стали жертвами подрядчика-мошенника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

54-летний житель Хабаровска хотел разбогатеть за счет доверчивых клиентов. Мужчина публиковал в Сети объявления, в которых предлагал услуги по строительству и ремонту для владельцев частных домов. Условия сотрудничества были заманчивыми - гибкие цены и условия быстро подкупали клиентов. Они переводили деньги на закупку материалов и в счет частичной предоплаты работ, но никто так и не дождался обещанного.

С августа 2020 по октябрь 2021 года жертвами афериста стали больше двух десятков человек. В общей сумме они перевели шесть миллионов на счет лжеподрядчика. Как только деньги поступали на счет, хабаровчанин под разными предлогами оттягивал сроки выполнения заказов, избегал встреч и разговоров по телефону, а иногда прерывал контакты.

- Полицейские при поддержке росгвардийцев задержали жителя Индустриального района по подозрению в мошенничестве. В его квартире нашли документы на выполнение ремонта и строительных работ, банковские карты и телефоны, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Была доказана причастность мужчины к 23 преступлениям. На него завели уголовное дело по статье о мошенничестве. После расследования материалы передали в суд для рассмотрения. Обвиняемый ждет приговора под подпиской о невыезде.

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