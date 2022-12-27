Объем валового регионального продукта превысил триллион рублей в Хабаровском крае Фото: Антон Шевченко
На расширенном заседании правительства Хабаровского края, которое прошло 26 декабря, подвели итоги 2022 года. Экономика продолжает развиваться. В уходящем году объем валового регионального продукта (ВРП) превысил триллион рублей, что соответствует уровню 2021 года. Правительство края ставит задачу увеличить ВРП в следующем году до 102,4%.
Также на заседании обсудили инвестиционные перспективы Хабаровского края. В этом году в регионе приступили к реализации 26 проектов. За первые девять месяцев удалось привлечь около 166 миллиардов рублей, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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